TV 4K Samsung da 50 pollici a 314 euro: ecco il codice promo

Trasforma il tuo salotto in una piccola sala cinematografica con la TV 4K da 50 pollici della gamma Samsung DU7190, oggi in doppio sconto su Amazon. L’offerta fa parte dell’evento organizzato dall’e-commerce per celebrare i suoi primi 15 anni di attività in Italia. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile, se sei interessato ti consigliamo di non perdere tempo.

Samsung DU7190: TV 4K da 50 pollici in doppio sconto

Unisce qualità dell’immagine e funzionalità smart, in un design elegante senza cornici, perfetto per ogni ambiente domestico. Il processore Crystal 4K e la tecnologia PurColor garantiscono colori vividi e dettagli realistici, mentre HDR e Contrast Enhancer valorizzano contrasti e profondità, per un’esperienza ancora più coinvolgente. Per gli appassionati di gaming, Motion Xcelerator assicura fluidità e reattività, mentre sul fronte audio OTS Lite, Q-Symphony e Adaptive Sound creano un suono immersivo e calibrato in base ai contenuti. Non manca la parte smart con Gaming Hub per accedere subito ai giochi, Smart Hub per organizzare film, app e programmi in un unico spazio e SmartThings per gestire i dispositivi intelligenti direttamente dalla TV. Fai un salto sulla pagina dedicata per altri dettagli.

Da listino ufficiale costerebbe 471 euro, ma grazie al doppio sconto di oggi (30% e 15 euro) puoi acquistare la TV 4K da 50 pollici della gamma Samsung DU7190 al prezzo finale di soli 314 euro, una spesa davvero irrisoria considerando le sue caratteristiche. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è inserire il codice IT15Y nell’apposito campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima del pagamento.

