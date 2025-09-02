 TV 4K Samsung da 50 pollici a 314 euro: ecco il codice promo
Pannello 4K di qualità e funzionalità smart per la TV da 50 pollici della gamma Samsung DU7190 in doppio sconto su Amazon: attiva il codice.
Tecnologia Tv Monitor
Trasforma il tuo salotto in una piccola sala cinematografica con la TV 4K da 50 pollici della gamma Samsung DU7190, oggi in doppio sconto su Amazon. L’offerta fa parte dell’evento organizzato dall’e-commerce per celebrare i suoi primi 15 anni di attività in Italia. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile, se sei interessato ti consigliamo di non perdere tempo.

TV 4K Samsung: compra a 314 euro

Samsung DU7190: TV 4K da 50 pollici in doppio sconto

Unisce qualità dell’immagine e funzionalità smart, in un design elegante senza cornici, perfetto per ogni ambiente domestico. Il processore Crystal 4K e la tecnologia PurColor garantiscono colori vividi e dettagli realistici, mentre HDR e Contrast Enhancer valorizzano contrasti e profondità, per un’esperienza ancora più coinvolgente. Per gli appassionati di gaming, Motion Xcelerator assicura fluidità e reattività, mentre sul fronte audio OTS Lite, Q-Symphony e Adaptive Sound creano un suono immersivo e calibrato in base ai contenuti. Non manca la parte smart con Gaming Hub per accedere subito ai giochi, Smart Hub per organizzare film, app e programmi in un unico spazio e SmartThings per gestire i dispositivi intelligenti direttamente dalla TV. Fai un salto sulla pagina dedicata per altri dettagli.

Il televisore Samsung DU7190 da 50 pollici con risoluzione 4K

Da listino ufficiale costerebbe 471 euro, ma grazie al doppio sconto di oggi (30% e 15 euro) puoi acquistare la TV 4K da 50 pollici della gamma Samsung DU7190 al prezzo finale di soli 314 euro, una spesa davvero irrisoria considerando le sue caratteristiche. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è inserire il codice IT15Y nell’apposito campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima del pagamento.

Samsung TV UE50DU7190UXZT LED 4K, Smart TV 50″ Crystal Processor 4K, Slim Look, DVBT-2, Q-Symphony & OTS Lite, Integrato con Bixby, compatibile con Alexa e Google Assistant, Black 2024

TV 4K Samsung: compra a 314 euro

Amazon.it celebra il suo quindicesimo anniversario con un evento ricco di sconti. Scopri le proposte nella sezione dedicata, dove è presente un elenco delle occasioni più interessanti. Le promozioni riguardano ogni settore: dall’elettronica all’informatica, passando per gaming e casa.

Pubblicato il 2 set 2025

Davide Tommasi
