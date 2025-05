TV 4K Xiaomi da 43 pollici in offerta a tempo: è il modello 2026

Una promozione da non lasciarsi sfuggire per chi desidera aggiungere una Smart TV moderna e delle ottime prestazioni al proprio soggiorno: la nuova Xiaomi Fire TV F da 43 pollici, modello 2026, è disponibile su Amazon a soli 259 euro, grazie a un’offerta a tempo limitato. Si tratta di un televisore ricco di funzionalità avanzate, ideale per accedere a tutti i principali servizi di streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, RaiPlay, NOW, YouTube e molti altri.

Xiaomi TV F 43 2026 in offerta a tempo su Amazon

Il pannello con risoluzione 4K Ultra HD supporta i formati HDR10 e HLG, garantendo immagini nitide e colori realistici. L’esperienza sonora è affidata a un comparto di tutto rispetto, con Dolby Audio, DTS-HD e DTS Virtual:X per un suono chiaro e immersivo. Inoltre, il sistema operativo Fire TV offre un’interfaccia intuitiva e la gestione vocale è integrata tramite Alexa, accessibile direttamente dal telecomando con microfono incluso. Si aggiungono il design elegante e minimal con cornici sottili, la connettività Wi-Fi e Bluetooth, la compatibilità con Apple AirPlay e molte porte fisiche: tre HDMI, una USB e uno slot Ethernet. Altri dettagli sono riportati nella pagina del prodotto.

Il forte sconto è automatico, non servono codici o coupon: al prezzo di soli 259 euro puoi portare a casa tua un televisore di ultima generazione, il modello 2026 da 43 pollici della gamma Xiaomi Fire TV F.

Con la consegna gratuita, lo puoi ricevere in un paio di giorni, venduto e spedito da Amazon. Attenzione: se sei interessato ti consigliamo di ordinarlo subito, trattandosi di un’offerta a tempo non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile.