La TV 4K di Xiaomi (43 pollici) a soli 249€ è IMPERDIBILE

Non riusciamo a trovare una singola ragione per non mettere in salotto la nuova TV 4K da 43 pollici di Xiaomi, considerando il forte sconto di Amazon che in questo momento permette di acquistarla al prezzo stracciato di soli 249 euro. Il design con bordi ultrasottili la rende perfetta per ogni ambiente, da appoggiare su un mobile o da appendere a parete, la tecnologia HDR assicura un’esperienza visiva coinvolgente e c’è la piattaforma Google TV per tutte le app.

Amazon taglia il prezzo della Xiaomi TV (4K,43″)

Il pannello con risoluzione 3840×2160 pixel consente di apprezzare ogni dettaglio della scena, anche quelli più minuscoli, mentre gli algoritmi di interpolazione in millisecondi dei fotogrammi, insieme alla tecnologia MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation), riducono in modo efficace le sfocature dei movimenti, i tremolii e gli effetti scia causati dagli spostamenti rapidi, dando il meglio ad esempio con gli eventi sportivi. A questo si aggiunge DTS Virtual:X che trasforma l’audio bidimensionale in una diffusione sonora multidimensionale, creando un senso di altezza e spazio (c’è anche la doppia decodifica Dolby Audio e DTS:X). Il telecomando in dotazione ha microfono e pulsante dedicato all’Assistente Google per i comandi vocali. Scopri di più nella descrizione completa.

Approfitta dello sconto e acquista la TV 4K da 43 pollici di Xiaomi al prezzo stracciato di soli 249 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali, la riduzione della spesa è applicata in automatico dall’e-commerce.

Grazie alla disponibilità immediata, se la ordini adesso arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratis. Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione. Per l’eventuale reso con rimborso completo avrai tempo fino a 30 giorni dal ricevimento.