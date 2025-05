La TV con Alexa di Amazon a prezzo mini: da soli 179 euro

L’offerta a tempo per la Amazon Fire TV Serie 2 è l’occasione giusta per portare in casa una Smart TV funzionale, in una versione compatta da 32 pollici perfetta per la cucina e la camera da letto oppure in quella più grande da 40 pollici per tutte le altre stanze. Integra il supporto alle tecnologie HDR10, HLG e Dolby Digital Audio, per immagini nitide e un buon comparto sonoro, ideale per film, serie TV, contenuti in streaming e digitale terrestre.

L’offerta a tempo sulla Amazon Fire TV Serie 2

La piattaforma software è proprio Fire TV con tutte le principali applicazioni preinstallate (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Pluto TV e molte altre). In più, grazie al telecomando vocale con Alexa, è possibile cercare contenuti e controllare i dispositivi della smart home con un tocco o comando vocale: Alexa, metti Tom Clancy’s Jack Ryan , Alexa, mostrami la camera dei bambini o Alexa, che tempo fa oggi? . Non mancano HDMI (anche ARC) e porte per collegare lettori multimediali, console o soundbar. Scopri di più nella scheda completa.

Amazon Fire TV Serie 2 è in sconto: in questo momento trovi la versione con pannello HD da 32 pollici al prezzo di soli 179 euro e quella più grande con schermo Full HD da 40 pollici al prezzo di soli 249 euro. La media voto assegnata dalle recensioni di chi l’ha già messe alla prova è molto alta, pari a 4,4 stelle su 5.

Come scritto in apertura si tratta di un’offerta a tempo: il sold out potrebbe dietro l’angolo, non perdere tempo. Vendita e spedizione sono ovviamente a carico dell’e-commerce con disponibilità immediata e consegna gratuita in un giorno.