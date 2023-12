TV in streaming: tutta la programmazione Sky da 6,99 euro al mese con NOW

NOW è sempre di più il punto di riferimento del settore della TV in streaming, garantendo agli utenti la possibilità di accesso alla programmazione Sky oltre che a un ricco catalogo di contenuti on demand. La piattaforma di streaming mette a disposizione degli utenti diversi piani di abbonamento.

Ci sono Pass Cinema e Pass Entertainment che consentono l’accesso al cinema e ai contenuti di intrattenimento (film e serie TV) di Sky, con tanti canali in diretta oltre che con la possibilità di guardare i contenuti on demand. Per l’accesso a questi Pass si parte da 6,99 euro al mese.

C’è poi il Pass Sport che consente l’accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky (Serie A, Serie B, Serie C, campionati esteri, Formula 1, Moto GP, NBA, tennis e molto altro ancora) con un costo da 9,99 euro al mese.

Tutte le offerte disponibili in questo momento sono riepilogate e attivabili tramite il sito ufficiale di NOW, accessibile dal link qui di sotto. È possibile personalizzare l’abbonamento anche con l’opzione Premium che, tra i vari vantaggi, permette 2 visioni in contemporanea.

Tutte le offerte NOW disponibili oggi

NOW propone diverse offerte per i suoi utenti:

Pass Entertainment al costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese senza vincoli

al costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese senza vincoli Pass Entertainment + Pass Cinema al costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese senza vincoli

al costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese senza vincoli Pass Entertainment + Pass Cinema + Premium al costo di 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese senza vincoli

al costo di 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese senza vincoli Pass Sport al costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese senza vincoli

al costo di 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese senza vincoli Pass Sport + Premium al costo di 15,99 euro al mese per 12 mesi oppure 19,99 euro al mese senza vincoli

Naturalmente è possibile attivare i Pass Entertainment/Cinema che il Pass Sport. Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.

