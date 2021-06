TV LG 32 pollici con DVB-T2: l'AFFARE è su eBay

Se in vista del passaggio al nuovo digitale terreste si sta valutando l'acquisto di un televisore, il nostro consiglio è quello di prendere oggi in considerazione il modello LG 32LM550BPLB, proposto con uno sconto interessante su eBay e zero spese di spedizione.

LG 32LM550BPLB: il televisore è in sconto

Una TV da 32 pollici con pannello HD che assicura il pieno supporto alla tecnologia DVB-T2 presto necessaria per ricevere i canali. Integra altoparlanti stereo da 10 W e include due slot HDMI per la connessione di dispositivi esterni ai quali si aggiunge una porta USB. Per tutte le altre informazioni è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi è possibile acquistare LG 32LM550BPLB al prezzo di soli 199,90 euro invece di 279,90 euro come da listino. Il prodotto si trova in Italia e l'invio è immediato, con spedizione gratuita. L'affidabilità del venditore è garantita dalle migliaia di feedback positivi ricevuti (100%) dagli altri clienti su eBay.