Auricolari Lenovo, SUPER -60% grazie al coupon

Non è come al Prime Day, perché è meglio rispetto al Prime Day: gli auricolari Lenovo XT90, infatti, scendono in fascia ultra low-cost grazie ad un coupon che sconta il prezzo del 60% e si somma ad uno sconto del 6% già in corso, creando così un'opportunità unica applicata ad un brand di grande affidabilità.

Lenovo, auricolari a meno di 20€

Vuoi provare l'ebbrezza di auricolari bluetooth senza fili, ma il tuo budget non te lo ha mai consentito? Con questo coupon la situazione può cambiare.

Partiamo dal prezzo, dunque: 31,72 euro di listino, 29,97 euro da alcuni giorni trascinandosi così appresso lo sconto del Prime Day. Ora però è a disposizione anche un coupon del 60% che porta il prezzo a soli 17,98 euro. Per accedere a uno sconto simile non si deve far altro che cliccare sull'apposito coupon disponibile in pagina su Amazon.

Il valore di questo prezzo è facile comprenderlo analizzando le specifiche degli auricolari: brand Lenovo impresso sulla custodia (bianca o nera), bluetooth 5.0 per la miglior connettività, microfono integrato con riduzione intelligente del rumore e ricarica da 300 mAh per prolungare l'autonomia. Complessivamente ogni auricolare garantisce 3 ore di ascolto musicale continuativo prima di richiedere una piccola sosta all'interno della custodia di ricarica.

Lenovo consiglia gli auricolari soprattutto per l'attività sportiva grazie alla capacità di aggancio nel padiglione auricolare ed in virtù della resistenza al sudore. A questo prezzo è impossibile trovare di meglio: con i Lenovo XT90 gli auricolari wireless sono a portata di tutti.