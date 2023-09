TV LG 4K da 43" a meno di 350 euro su eBay, solo con questo CODICE SCONTO

Al netto dell’offerta su Xiaomi Redmi 12C, smartphone che viene proposto su eBay a meno di 90 euro per un periodo di tempo limitato, sullo stesso sito puoi anche trovare televisori a prezzi molto interessanti. Purtroppo anche in questo caso il numero di modelli scarseggia, principalmente a causa dello switch-off oramai atteso per inizio 2024. Tuttavia, certe promozioni sono veramente imperdibili, come quella su un TV LG 4K da 43 pollici proposto a meno di 350 euro grazie a un codice sconto speciale.

Non perderti questo sconto speciale sullo smart TV LG!

L’offerta sullo smart TV LG 43UQ70003LB rilanciata da eBay non è sensazionale, ma potrebbe convincere molti consumatori a passare dal proprio televisore datato, senza decoder DVB-T2 e senza funzionalità smart a un modello di ultima generazione. In questo caso specifico, il pannello LED è Ultra HD 4K (quindi ha risoluzione pari a 3840 x 2160 pixel) e supporta le tecnologie HDR 10 Pro e HLG per ottimizzare la resa dell’immagine, che si ferma con la frequenza di aggiornamento a 60Hz.

Naturalmente il sistema operativo proprietario Web OS 22 include applicazioni pre-installate come Amazon Prime Video, Netflix, Rai Play ed Apple TV+. Non può mancare infine il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, già installato e pronto per offrire tutte le trasmissioni televisive classiche con pochi tap del telecomando.

Il prezzo di listino è fissato dal rivenditore italiano interessato a 369,90 euro, ma scende di 36,99 euro fino al 28 settembre 2023 applicando il codice sconto SETTEMBRE2023 al momento dell’acquisto. Di conseguenza, il prezzo finale è di 332,91 euro, con consegna a domicilio gratuita e consegna prevista tra giovedì 7 e lunedì 11 settembre completando l’acquisto oggi, 5 settembre 2023.

