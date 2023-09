Xiaomi Redmi 12C a meno di 90 euro? Certo, su eBay si può!

Lo scorso mese abbiamo segnalato Xiaomi Redmi 12C a poco più di 100 euro grazie a una offerta speciale di fine estate, ma sapevi che lo stesso smartphone può essere acquistato sotto tale soglia? Non solo: in questo momento su eBay puoi aggiudicartelo a meno di 90 euro. Com’è possibile? Grazie all’iniziativa di un rivenditore italiano, che ti invierà a casa Xiaomi Redmi 12C in pochi giorni per permetterti di entrare in possesso di un telefono spendendo pochissimo.

Xiaomi Redmi 12C scende sotto 90 euro su eBay

Lo smartphone Xiaomi Redmi 12C in questo caso specifico si presenta con 3 GB di RAM e 32 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD fino a 1 terabyte. Si tratta quindi di un modello poco performante, dal quale è meglio non aspettarsi miracoli con gaming o multitasking. Del resto, il sistema operativo Android 12 è proposto nella variante GO, cosicché i consumi di risorse vengano ridotti al minimo per non riempire la memoria RAM.

Sotto la scocca, quindi, figurano il chipset MediaTek Helio G85 e la batteria da 5.000 mAh, ottima per superare agilmente il giorno di autonomia. La fotocamera principale in dotazione è da 50 megapixel, accompagnata da un sensore secondario e da una lente anteriore da 5 MP. Il display, infine, è da 6,71 pollici con risoluzione pari a 1650×720 pixel, ovvero HD+, il minimo indispensabile per vedere film, serie TV e video a una buona qualità.

Il prezzo di questo smartphone, come affermato in apertura, si colloca sotto i 90 euro, per la precisione a quota 86,52 euro. La spedizione è gratuita e assicurata in tre giorni, con un limite quindi fissati a venerdì 8 settembre effettuando l’acquisto oggi, 5 settembre. Il pagamento va effettuato rigorosamente con PayPal e Google Pay, o carta di credito tra Visa, Mastercard e American Express.

