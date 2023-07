TV LG da 50 pollici in offerta per il Prime Day: bastano 369€

Il Prime Day di Amazon è l’occasione giusta per acquistare un nuovo Smart TV: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare l’ottimo TV 50UR80006LJ di LG che ora viene proposto al minimo storico. Il TV, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 369 euro, con un taglio netto rispetto al prezzo precedente. C’è anche la versione da 55 pollici che costa appena 429 euro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Nuova TV per il Prime Day: c’è un modello LG in super offerta

Il TV LG 50UR80006LJ è la soluzione giusta per un acquisto davvero conveniente in occasione del Prime Day. Si tratta di uno Smart TV da 50 pollici con pannello 4K che può contare su di un comparto tecnico completo e su di un software aggiornato.

Il TV, infatti, fa parte della gamma 2023 e può contare sull’ultima versione di webOS e su tutte le app di intrattenimento oltre che sull’integrazione con Alexa. In termini di rapporto qualità/prezzo, quindi, questo modello è un vero e proprio riferimento in questo momento.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile completare l’acquisto al prezzo scontato di 369 euro. Per chi è alla ricerca di un nuovo TV per il Prime Day, si tratta di un’offerta da non farsi sfuggire per nessun motivo.

Da notare, inoltre, che con una piccola spesa aggiuntiva è possibile puntare sul modello da 55 pollici che viene proposto ad appena 429 euro. Per accedere alle offerte e selezionare il modello desiderato c’è il link riportato qui di sotto. Gli sono validi solo per i clienti Prime e termineranno in occasione del Prime Day.

