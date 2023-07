TV LG OLED 4K da 65" a QUASI 1.000 EURO IN MENO su eBay

Nella stessa giornata in cui abbiamo segnalato l’offerta ottima su Samsung Galaxy S23 Ultra, disponibile su eBay a 580 euro in meno, restiamo nel medesimo portale di e-commerce per farti notare uno smart TV di ultima generazione a un prezzo eccezionale. Si tratta del TV LG OLED65CS6LA, un modello con pannello OLED 4K da 65 pollici proposto a 950 euro in meno. No, non è uno scherzo: è un taglio del 41% su un televisore OLED del 2022, a dir poco imperdibile!

TV OLED LG a 950 euro in meno su eBay!

Il televisore in questione è dotato di un pannello OLED Ultra HD 4K (quindi con risoluzione pari a 3840 x 2160 pixel) la cui diagonale è di 65 pollici, la frequenza di aggiornamento massima è di 120Hz e il tempo di risposta è di 1 ms. Lato video si segnala la compatibilità con le tecnologie Cinema HDR, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) e Hybrid Log-Gamma (HLG). Per il gaming, poi, notiamo il supporto alla modalità di bassa latenza automatica (ALLM) e alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR), oltre che allo standard AMD FreeSync Premium.

Il comparto audio presenta la tecnologia AI Sound Pro per una maggiore qualità e immersione, mentre il sistema operativo è la piattaforma proprietaria webOS 22 con applicazioni pre-installate come DAZN, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e Spotify.

Insomma, questo smart TV LG OLED65CS6LA è davvero completo di tutto e presenta anche un design alquanto elegante e minimal. A che prezzo puoi riceverlo a casa entro martedì 11 luglio effettuando l’acquisto oggi, 5 luglio 2023? A 1.349 euro al posto di 2.299 euro. Come anticipato, si tratta di un taglio di 950 euro sul listino proposto da Monclick tramite eBay. La consegna a domicilio, per di più, è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.