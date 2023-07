Samsung Galaxy S23 Ultra a 580 EURO IN MENO? Certo, su eBay!

L’offerta eBay su Xiaomi Redmi Note 12 Pro non fa al caso tuo? Se sei ancora alla ricerca di smartphone di fascia alta a prezzi particolarmente convenienti non aspettarti miracoli, ma qualche offerta allettante non manca comunque. Ad esempio, sapevi che in questi giorni su eBay puoi trovare Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 GB a 580 euro in meno? Si tratta di un taglio del 39% sul listino per uno dei dispositivi mobili flagship più cercati al mondo. E forse dovresti completare l’acquisto in fretta, dato che le scorte stanno esaurendo!

Samsung Galaxy S23 Ultra scende di prezzo su eBay

Lo smartphone in questione si presenta con 256 GB di archiviazione interna e 8 GB di RAM, con scocca Black che include alla base la S Pen e custodisce un comparto fotocamera composto da un sensore frontale da 12 megapixel e quattro lenti posteriori (200 MP principale + 12 MP ultra-grandangolare + teleobiettivo doppio da 10 MP).

Frontalmente il display è il tipico pannello proprietario Dynamic AMOLED 2X da 6.8 pollici dalla frequenza di aggiornamento massima di 120Hz e dalla risoluzione pari a 1440 x 3088 pixel. Sotto la scocca, invece, figura il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 top di gamma, seguito dalla batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida.

Come puoi intuire da questa scheda tecnica, Samsung Galaxy S23 Ultra è uno smartphone eccellente adatto a qualsiasi mansione, che si tratti di gaming, fotografia o multitasking. Insomma, è una certezza per qualsiasi tua esigenza!

Ma il prezzo? Come anticipato, si scende di 580 euro a 899,99 euro grazie a questa promozione proposta da un rivenditore italiano che conta su oltre 82.000 recensioni quasi interamente positive. La consegna a domicilio è garantita in due giorni (dunque riceverai lo smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 GB entro venerdì 7 luglio completando l’acquisto oggi) e il pagamento va effettuato con Google Pay, PayPal o carta di credito.

