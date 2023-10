TV LG OLED da 55 pollici al prezzo più basso dell'anno

Grande occasione su Amazon per chi vuol mettere in salotto una TV OLED da 55 pollici con pannello di qualità elevata e funzionalità smart avanzate. Oggi il modello LG OLED55B26LA è al prezzo più basso dell’anno per l’evento Festa delle Offerte Prime in corso. Ha tutto, ma davvero tutto per l’intrattenimento domestico: supporto per Alexa e Assistente Google, Wi-Fi, piattaforma webOS con applicazioni per lo streaming, Dolby Vision, Dolby Atmos e molto altro ancora.

LG OLED55B26LA: grande offerta su Amazon

Non mancano nemmeno le porte HDMI 2.1 per un’esperienza di gaming senza compromessi, priva di qualsiasi lag. Ancora, in dotazione c’è il telecomando con puntatore e microfono per interagire con i comandi vocali. Ogni operazione è gestita dal processore α7 interno di quinta generazione. Per saperne di più puoi consultare tutti i dettagli riportati nella descrizione completa.

Anche il design è curato, come da tradizione per il marchio, con bordi sottili a circondare il pannello. Al prezzo finale di 849 euro, il più basso di quest’anno, LG OLED55B26LA è un’occasione da cogliere al volo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita. La consegna a domicilio è garantita in un paio di giorni.

