TV Metz 24 pollici a soli 99 euro: OCCASIONE su Amazon

Amazon offre un ottimo sconto su questa TV Metz da 24 pollici: grazie all’offerta odierna puoi portartela a casa a soli 99,40 euro. Non è una Smart TV, ma ti basta poco per renderla tale: ti basta comprare un dispositivo come lo stick Fire TV Lite e collegarlo al televisore per renderla subito tale.

TV Metz 24 pollici in offerta: minima spesa per una massima resa

Questo televisore da 24 pollici nasce senz’altro per coprire le esigenze di stanze più piccole: la stanza di un B&B, la cucina o la camera da letto o dei bambini. È dotata di una risoluzione HD e tre sintonizzatori DVB-T2/C/S2 HDTV integrati e compatibili H265 (HRVC) per accedere subito a tutti i canali televisivi con un’ottima qualità di ricezione.

Sorprendente, per una TV così piccola, anche l’audio con i due altoparlanti indipendenti a due vie da 2 x 3 W e supporto al Dolby Digital Plus per un suono potente e avvolgente.

Il design è elegante e moderno, con una finitura nera che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Le dimensioni compatte, sia con il supporto che senza, la rendono ideale per quello che ti dicevamo: stanze di dimensioni ridotte o per essere posizionata su mobile TV a mo di carrello.

Il prezzo di 99,40 euro è un vero affare: e per abilitare le funzioni smart ti basta aggiungere all’acquisto anche uno stick come la Fire TV Lite per accedere subito a tutte le principali piattaforme di streaming.