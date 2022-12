TV pronta per il nuovo digitale terrestre a soli 99€

Una TV, pienamente compatibile con il nuovo digitale terrestre, a un prezzo non di molti superiore a quello di un decoder? Dai uno sguardo all’offerta proposta oggi da Amazon sul modello Metz da 24 pollici. Dalle dimensioni compatte, è l’ideale per la cucina, la stanza dei bambini o quella degli ospiti e ogni ambiente in cui non è necessario uno schermo di grandi dimensioni.

Metz 24: super offerta sulla TV con DVB-T2

Con pieno supporto alla tecnologia DVB-T2 necessaria a breve per vedere i canali in chiaro, ha risoluzione HD e Dolby Digital Plus per una qualità del comparto audio senza compromessi. Occupa solo 57×36 centimetri e può essere montata a parete. Integra inoltre uno slot HDMI, uno VGA, uno USB e diverse uscite audio tra le quali una per le cuffie. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie all’offerta Amazon in corso, hai la possibilità di acquistare la TV di Metz da 24 pollici al prezzo di soli 99 euro, con uno sconto del 33% sul listino.

Se è un regalo di Natale, ti ricordiamo che Amazon ha esteso il periodo utile per effettuare il reso degli articoli acquistati: ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2023. Visita la pagina dell’iniziativa per informazioni approfondite.

