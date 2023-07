TV Samsung 4K 2022 da 50 pollici a MENO DI 500 EURO su eBay

Altro giorno, altre promozioni eBay da segnalare prima della loro scadenza. Dopo averti ricordato che sul portale di e-commerce è possibile acquistare Samsung Galaxy S23 a un ottimo prezzo, ritorniamo nel sito citato per parlarti di un televisore 4K del marchio sudcoreano a una cifra particolarmente competitiva. A meno di 500 euro, infatti, puoi acquistare lo smart TV Samsung UE50BU8580 del 2022 con display Ultra HD grazie a un rivenditore autorizzato molto noto in Italia, Monclick.

Smart TV Samsung 4K del 2022 a un ottimo prezzo su eBay

Questo modello specifico è noto, come sopra riportato, con il codice identificativo UE50BU8580 e fa parte della linea Crystal UHD del 2022. Il pannello Ultra HD 4K da 50 pollici con tecnologia LED e frequenza di aggiornamento fissata a 50Hz è una certezza per guardare film, serie TV e godersi anche un po’ di sano gaming su console.

Lo schermo supporta le tecnologie Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+ e HLG10 per migliorare la resa dei colori e delle immagini in toto, mentre per il gaming fornisce le soluzioni Auto Game Mode e la modalità a bassa latenza automatica (ALLM) per ridurre i consumi e massimizzare la qualità.

Non mancano naturalmente il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre e il sistema operativo proprietario Tizen per accedere a tutte le funzionalità smart, tra cui app pre-installate come DAZN, Netflix, Amazon Prime Video e YouTube.

Il prezzo esatto al quale viene venduto questo televisore è pari a 479 euro, con spedizione gratuita e consegna prevista tra martedì 18 e giovedì 20 luglio 2023. Il pagamento va effettuato con carta di credito, PayPal o Google Pay e, in caso di reso, dovrai essere te a pagare le spese di spedizione per restituire il TV Samsung UE50BU8580.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.