Samsung Galaxy S23 128 GB a un OTTIMO PREZZO su eBay

Se lo Xiaomi 13 da 256 GB in sconto su eBay non fa al caso tuo, che sia per le specifiche o per il marchio poco gradito, sappi che nello stesso sito di e-commerce puoi anche trovare Samsung Galaxy S23 in offerta. Si tratta della soluzione con 128 GB di archiviazione e in colore Black, proposta a 599 euro al posto di 979 euro. Nel caso in cui ti serva uno smartphone di fascia alta, potrebbe essere l’offerta perfetta per te!

Samsung Galaxy S23 scende di prezzo su eBay

Come da prassi, prima di analizzare la promozione nei minimi dettagli è doveroso osservare le specifiche del dispositivo. Samsung Galaxy S23 si presenta in questa occasione con 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna, oltre al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 top di gamma che fa da cuore pulsante. La batteria è invece da 3.900 mAh con ricarica rapida e il display è il Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120Hz.

Il comparto fotocamera presenta tre sensori posteriori (50 MP grandangolare con OIS, 10 MP tele e 12 MP ultra-grandangolare) e uno anteriore da 12 MP con Dual Pixel PDAF. Il sistema operativo è Android 13 al primo avvio e, in quanto smartphone top di gamma del 2023, riceverà major update fino a inizio 2027, per poi ottenere un altro anno di patch di sicurezza. Per questo motivo Samsung Galaxy S23 è un ottimo acquisto per il lungo termine.

Ribadiamo, in chiusura, che il prezzo al quale viene venduto è pari a 599 euro, con spedizione gratuita e consegna tra lunedì 17 e mercoledì 19 luglio 2023. Il pagamento va completato con carta di credito, PayPal o Google Pay, e il reso si può effettuare entro massimo 30 giorni, con il venditore che paga le spese di spedizione per la restituzione.

