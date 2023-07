Xiaomi 13 256 GB: quasi 400 euro in meno su eBay per pochi giorni

Mentre continua a risultare attiva l’intrigante promozione su OPPO A96, proposto su eBay al 41% in meno per un periodo di tempo limitato, nello stesso sito di e-commerce puoi trovare anche uno smartphone top di gamma a un prezzo estremamente competitivo. Con un taglio di 380,90 euro, non puoi perderti Xiaomi 13 da 256 GB, modello che sta davvero andando a ruba alla luce di questa iniziativa da parte di un rivenditore italiano.

Xiaomi 13 al 38% in meno su eBay, non perderlo!

Lo smartphone in questione è l’ultimo top di gamma del marchio cinese Xiaomi. Xiaomi 13 giunge in questo caso nella colorazione Black, con un design minimal dai bordi simmetrici e molto sottili per una immersione totale nel pannello AMOLED FullHD+ da 6,36 pollici compatibile con le tecnologie Dolby Vision e HDR10+. In più, arriva a un massimo di 120Hz di refresh rate e a una luminosità di picco pari a 1.900 nits.

Sotto la scocca figura il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dalla frequenza massima di 3,2 GHz, seguito da una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata a 67W e wireless a 50W. Il comparto fotocamera, invece, mostra la lente principale posteriore da 50 megapixel, seguita da un teleobiettivo da 10 MP e un ultra-wide da 12 MP. Di fronte, dunque, figura il sensore da 32 MP. L’intero pacchetto è potenziato dall’ottimizzazione software di Leica, il colosso europeo dell’imaging.

In questo caso specifico Xiaomi 13 giunge con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna non espandibile. Il prezzo? 619 euro al posto di 999,90 euro, con spedizione gratuita in due giorni e pagamento da effettuare con PayPal, carta di credito o Google Pay.

