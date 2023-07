OPPO A96 crolla di prezzo su eBay: -41% per pochi giorni

Su eBay non ha corso soltanto l’offerta del 40% su Samsung Galaxy A34 5G, smartphone mid-range di riferimento per il 2023. La piattaforma di e-commerce statunitense, forte della partnership con numerosi venditori premium per migliaia di dispositivi di elettronica e informatica, in questi giorni di Prime Day sta rilanciando molteplici telefoni a prezzi competitivi. Vuoi un altro esempio? OPPO A96 si trova a meno di 200 euro grazie a un taglio del 41%. Anche in questo caso le scorte stanno esaurendo rapidamente alla luce delle numerose vendite: se ti interessa, pertanto, completa l’acquisto il prima possibile!

OPPO A96 costa davvero poco su eBay

Lo smartphone in questione è dotato di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile sotto la scocca, mentre il cuore pulsante è il SoC Qualcomm Snapdragon 680 4G prodotto su nodo a 6 nanometri e capace di arrivare a massimo 2,4 GHz di frequenza, adeguata per multi-tasking e un minimo di gaming. La batteria raggiunge quota 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W, raggiungendo il 50% in appena 26 minuti. Insomma, anche lato autonomia sarai al sicuro!

Il display in dotazione, invece, è un pannello LCD IPS da 6,59 pollici con risoluzione pari a 1080 x 2412 pixel e refresh rate massimo di 90Hz, modificabile dalle impostazioni. Per di più, OPPO A96 gode della protezione IP5X dalla polvere e IPX4 dall’acqua. Lato fotocamera, infine, segnaliamo la presenza di un sensore anteriore da 16 megapixel e di due lenti posteriori rispettivamente da 50 MP e 2 MP, con riprese video al massimo in 1080p a 30fps.

In quanto smartphone di fascia medio-bassa, OPPO A96 non è un portento ma è estremamente accessibile: anziché costare 299 euro ora su eBay scende a 177,90 euro. Si tratta di un taglio di esattamente 121,10 euro accompagnato dalla spedizione gratuita in due giorni; ordinandolo oggi, 11 luglio 2023, si riceve lo smartphone entro giovedì 13 luglio. Il pagamento, ricordiamo, va completato con Google Pay, PayPal o carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.