Samsung Galaxy A34 al 40% IN MENO su eBay, offerta che sfida il Prime Day!

Parallelamente all’ottima offerta su Samsung Galaxy A23, smartphone 5G di fascia medio-bassa disponibile a poco più di 200 euro su eBay per sfidare il Prime Day di Amazon, nello stesso portale di e-commerce il medesimo rivenditore italiano porta anche Samsung Galaxy A34 5G al 40% in meno. Essendo uno smartphone del 2023 e trovandosi a meno di 250 euro, è davvero un modello imperdibile se volete accedere all’ultima generazione dei medio-gamma firmata dal colosso sudcoreano. Attenzione, però, alle scorte limitate!

Samsung Galaxy A34 è in offerta su eBay

Quali sono le specifiche tecniche di questo smartphone? Samsung Galaxy A34 5G si presenta anzitutto con un chipset non indifferente, il MediaTek Dimensity 1080 con chip 5G integrato. Ad accompagnare questo cuore pulsante è la batteria da 5.000 mAh, sufficientemente generosa per offrire una giornata di autonomia con anche un po’ di multi-tasking durante lavoro.

L’effetto wow è garantito dal display AMOLED da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz e diagonale pari a 6,6 pollici, per una risoluzione di 1080 x 2340 pixel. I colori sono sempre vivaci e non lasciano scampo ad alcun dettaglio, per non parlare della fluidità incredibile di ogni animazione su schermo. In altre parole, si tratta della soluzione perfetta anche per vedere film e serie TV, oltre che video su YouTube o, perché no, partite di calcio con DAZN e Sky.

Lato fotocamera si segnala invece il sensore principale posteriore da 48 MP, seguito da due sensori macro e ultra-wide per catturare scene panoramiche e anche dettagli quasi impercettibili da vicino. Anteriormente, dunque, si trova il sensore grandangolare da 13 megapixel. Il sistema operativo, naturalmente, è Android.

Non perderti Samsung Galaxy A34 a questo prezzo se sei a caccia di uno smartphone mid-range performante e sicuro: a 239 euro puoi aggiudicartelo e riceverlo a casa entro venerdì 14 luglio 2023, ma solo completando l’acquisto entro oggi con carta di credito o PayPal.

