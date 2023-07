Non solo Prime Day: eBay rilancia Samsung Galaxy A23 a un PREZZO SPAZIALE

Il Prime Day 2023 di Amazon è iniziato e la pioggia di offerte proposte dal colosso dell’e-commerce sta travolgendo i consumatori italiani e del resto del mondo. Coloro che sono iscritti al piano Prime possono accedere a una moltitudine di promozioni su dispositivi di elettronica e informatica, ma non sempre si tratta delle offerte migliori del momento. Se non hai Prime o che non sei convinto delle iniziative rilanciate da Andy Jassy e soci su smartphone di fascia media, sappi che eBay sta proponendo Samsung Galaxy A23 5G al 41% in meno, uno sconto davvero spaziale che ti permette di spendere poco più di 200 euro per un ottimo telefono.

Samsung Galaxy A23 5G su eBay sfida il Prime Day

Osserviamo anzitutto le specifiche tecniche: Samsung Galaxy A23 5G ha sotto la scocca una batteria da 5.000 mAh per arrivare a fine giornata con ancora un po’ di autonomia a disposizione – in caso di uso normale quotidiano – e il chipset Snapdragon 695 5G di casa Qualcomm sotto la scocca, capace di arrivare a massimo 2,2 GHz di frequenza. Lato memoria questa versione si dota poi di 128 GB di archiviazione, con slot microSD per l’espansione, e 4 GB di RAM.

Il pannello LCD PLS ha una diagonale pari a 6,6 pollici con design Infinity-V e risoluzione Full HD+, mentre il refresh rate arriva a un massimo di 120Hz e non è variabile. Il comparto fotocamera è composto da un sensore anteriore su notch a goccia e quattro lenti posteriori, tra cui la principale da 50 megapixel.

Insomma, Samsung Galaxy A23 5G gode di tutto lo stretto necessario per catturare i momenti più belli della tua vita al volo, divertirti con qualche gioco e darti al multi-tasking. Il prezzo? 204,90 euro al posto di 349 euro. Si tratta di un risparmio di 144,10 euro, accompagnato dalla spedizione gratuita con consegna entro giovedì 13 luglio in caso di acquisto oggi, 11 luglio 2023. Il pagamento va effettuato con PayPal o carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.