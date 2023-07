TV Samsung OLED 2023 55": SHOCK Amazon con 999 euro di sconto

Hai mai sognato di avere una Smart TV che ti offre un’esperienza visiva e sonora straordinaria, trasformando il tuo salotto in una vera sala cinematografica? Con l’offerta shock di Amazon, puoi finalmente avere la TV Samsung OLED 2023 da 55 pollici a soli 1599,99 euro invece di 2699, con uno sconto incredibile di 999 euro.

Inoltre, grazie alla possibilità di pagare a rate a tasso zero con Cofidis, puoi portare questa tecnologia di ultima generazione a casa tua senza sforzi finanziari.

TV Samsung OLED 2023: Amazon ti regala un sogno

Immagina di guardare i tuoi film e programmi preferiti con una risoluzione 4K su uno schermo OLED da 55 pollici. La qualità dell’immagine sarà semplicemente straordinaria grazie al Processore Neural Quantum 4K con intelligenza artificiale, che assicura una luminosità e una definizione video di un’altra categoria. Con l’Infinity One Design, questa Smart TV si integra armoniosamente nel tuo ambiente, con una bellezza minimalista che catturerà sicuramente l’attenzione di chiunque entri nella tua casa.

Non solo l’immagine sarà eccezionale, ma anche il suono sarà una vera delizia per le tue orecchie. Grazie al Dolby Atmos e agli speaker posizionati su 4 lati e sul retro del televisore, avrai un’esperienza sonora multidimensionale e completamente immersiva. Il Real Depth Enhancer aggiunge un livello extra di profondità, mentre il Motion Xcelerator Turbo Pro con Frame Rate fino a 144Hz in 4K ti offrirà azioni di gaming più realistiche che mai.

Parlando di gaming, questa TV è perfetta anche per gli amanti dei videogiochi. Il Gaming Hub ti consente di accedere ai giochi in modo facile e veloce, mentre la funzionalità SmartThings ti permette di controllare tutti i tuoi dispositivi smart direttamente dalla TV. Inoltre, con il Smart Hub, puoi sistemare tutti i tuoi contenuti preferiti in un unico posto, riunendo film, giochi e programmi per una navigazione intuitiva e senza sforzo.

Non lasciarti scappare questa opportunità unica di avere la TV Samsung OLED 2023 da 55 pollici a soli 1599,99 euro invece di 2699. Con uno sconto di 999 euro e la possibilità di pagare a rate a tasso zero con Cofidis, questa Smart TV diventa davvero un affare incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.