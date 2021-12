Twitch: apprendimento automatico controllo i troll

Quella dei troll è una vera e propria piaga, in special modo su piattaforme mediante cui è possibile trasmettere contenuti live, come nel caso di Twitch. Proprio per questo, il “sito viola” ha deciso che introdurrà una nuova funzionalità volta ad aiutare gli streamer e a proteggere i loro canali dai troll, per l'appunto.

Twitch: segnalazioni automatiche per i disturbatori dei video

La nuova funzione è denominata “Suspicious User Detection” (Rilevamento di utenti sospetti, tradotto in Italiano) e agisce segnalando automaticamente coloro che vengono identificati come probabili o possibili disturbatori dei contenuti video, apprendendo di volta in volta le azioni da intraprendere, migliorando l'accuratezza delle previsioni nel corso del tempo.

Più precisamente, qualora un dato utente venga identificato come troll, Twitch impedirà che i messaggi da esso inviati possano essere visualizzati in chat, permettendo altresì agli streamer di scovare il soggetto coinvolto e di stabilire se bloccarne o meno l'attività.

Per impostazione predefinita, eventuali troll replicati possono comunque scrivere in chat, ma vengono segnalati dal sistema e, inoltre, gli streamer hanno la possibilità di determinare se impedire loro l'invio di messaggi a prescindere.

A proposito della nuova funzione, un portavoce di Twitch ha dichiarato quanto segue:

Lo strumento è alimentato da un modello di apprendimento automatico che prende in considerazione una serie di segnali, inclusi, ma non solo, il comportamento dell'utente e le caratteristiche dell'account, e confronta tali dati con gli account precedentemente banditi dal canale di un creator per valutare la probabilità che si stia eludendo un precedente divieto applicato dal canale.

Da notare che sebbene Twitch preveda di abilitare il rilevamento dei troll per tutti, la funzione non andrà a vietare automaticamente gli utenti per gli streamer, in quanto è praticamente impossibile creare uno strumento di apprendimento automatico che riesca ad essere accurato al 100% in ogni contesto.