Twitter: abbonamento API Pro a 5.000 dollari/mese

Da fine marzo sono disponibili i nuovi piani in abbonamento per poter utilizzare le API di Twitter. Molti sviluppatori avevano chiesto un piano più economico, visto che quello Basic ha troppe limitazioni e quello Enterprise è troppo costoso. Da ieri è quindi possibile sottoscrivere l’abbonamento al piano Pro.

Twitter API Pro a 5.000 dollari/mese

Fino a pochi mesi fa, gli sviluppatori potevano accedere senza limitazioni ai contenuti di Twitter sfruttando le API gratuite. Elon Musk ha deciso di eliminare questa “agevolazione” con l’introduzione di nuovi piani. Quello Free è gratuito, ma consente di pubblicare 1.500 tweet al mese, un numero troppo basso per qualsiasi app di terze parti (infatti viene indicato un uso a scopo di test).

Il piano Basic (100 dollari/mese) incrementa i tweet mensili a 50.000, ma il numero non è ancora sufficiente per progetti di una certa dimensione. Il piano Enterprise non ha limiti, ma il costo è troppo alto: 42.000 dollari/mese. Twitter ha quindi deciso di aggiungere il piano Pro, indicato per le startup, che consente di accedere ad un milione di tweet al mese e di pubblicare 300.000 tweet al mese. Il costo dell’abbonamento è 5.000 dollari/mese.

📣 Calling all start-ups 📣 Today we are launching our new access tier, Twitter API Pro! Experiment, build, and scale your business with 1M Tweets per month, including our powerful real-time Filtered/Stream and Full Archive Search endpoints. We look forward to seeing what you… — Twitter Dev (@TwitterDev) May 25, 2023

Twitter non ha ancora annunciato un piano per ricercatori e accademici che in precedenza pagavano poche centinaia di dollari al mese per accedere al 10% di tutti i tweet pubblici in tempo reale. Sembra però che la sottoscrizione di un nuovo contratto richieda obbligatoriamente la cancellazione di tutti i dati ottenuti con le precedenti API. I ricercatori devono inviare uno screenshot a Twitter per dimostrare la loro eliminazione. L’alternativa è pagare 42.000 dollari/mese.