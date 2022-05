Twitter annuncia nuove regole per le crisi

Twitter prevede già diverse misure per limitare la diffusione delle fake news. L’azienda californiana ha ora annunciato una specifica policy che verrà applicata durante i periodi di crisi, come emergenze sanitarie, disastri naturali e conflitti armati. L’obiettivo è nascondere i contenuti che possono avere gravi conseguenze per gruppi di persone vulnerabili.

Twitter blocca le false informazioni

Twitter è una delle fonti di informazione preferita dagli utenti durante i periodi di crisi. Il social network viene utilizzato per leggere le ultime notizie, cercare supporto e rimane in contatto come parenti e amici. Non è tuttavia semplice distinguere la verità dalle fake news perché le conversazioni sono molto veloci e pertanto viene amplificato ogni tipo di contenuto.

Le nuove regole eviteranno di mettere in risalto le notizie false in varie sezioni di Twitter (home, ricerca, esplora). Per determinare se l’informazione è falsa o meno, l’azienda californiana chiederà una verifica a varie fonti pubbliche, tra cui giornalisti, investigatori indipendenti e organizzazioni umanitarie.

I tweet classificati come disinformazione non verranno eliminati, ma Twitter mostrerà un avviso che spiega perché il contenuto è stato nascosto. Gli utenti potranno quindi leggerlo cliccando su Visualizza. Questi messaggi non verranno però amplificati e non saranno possibili like, retweet e condivisioni. La nuova policy sarà inizialmente valida per i contenuti relativi alla guerra in Ucraina, ma verrà estesa in futuro ad altre forme di crisi.

Per quanto riguarda invece l’acquisizione da parte di Elon Musk non ci sono novità di rilievo. Il CEO di Tesla e SpaceX attende un chiarimento sul numero di account fasulli.