Twitter: giro di vite sui complottisti QAnon

I complottisti che sostengono la teoria QAnon non sono i benvenuti su Twitter. La piattaforma annuncia oggi una politica di tolleranza zero nei confronti di coloro che condividono link e contenuti a tal proposito infrangendo le regole e cercando di aggirare le limitazioni imposte. Una misura che arriverà a interessare complessivamente circa 150.000 account (7.000 sono già stati esclusi).

Stop alle raccomandazioni dei tweet e blocco previsto per gli URL che portano a risorse esterne. Il pugno duro del social è annunciato in un momento delicato, a pochi giorni di distanza dall’attacco che ha compromesso numerosi account di alto profilo e a pochi mesi dalle Presidenziali 2020 che decideranno in che direzione andrà nei prossimi anni la società americana, con la campagna elettorale in pieno svolgimento.

We will permanently suspend accounts Tweeting about these topics that we know are engaged in violations of our multi-account policy, coordinating abuse around individual victims, or are attempting to evade a previous suspension — something we’ve seen more of in recent weeks.

