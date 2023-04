Twitter blocca i bot che segnalano i tornado

Dall’inizio del mese, Twitter ha iniziato a bloccare l’accesso alle API gratuite. Il nuovo piano Free possiede troppe limitazioni, quindi non permette di offrire utili informazioni alla popolazione, come quelle del National Weather Service, il servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti, che sfrutta i bot per comunicare l’arrivo dei tornado e altri eventi atmosferici estremi.

Twitter limita i tweet automatici

Fin dall’acquisizione dell’azienda (oggi X Corporation), Elon Musk aveva dichiarato guerra ai bot che pubblicano spam e diffondono fake news. Recentemente aveva comunicato che non verranno bloccati i bot “buoni”, ma il nuovo piano Free delle API ha limiti troppo stringenti, tra cui un massimo di 1.500 tweet al mese.

[8:30 AM] Twitter is now limiting automated tweets and as a result this account can no longer auto post warnings as we have done so in the past. We will continue to provide general updates, but always ensure that you have multiple means for receiving weather information & alerts. — NWS Wilmington OH (@NWSILN) April 15, 2023

Il National Weather Service ha comunicato che pubblicherà un massimo di 50 tweet al giorno. Gli account del servizio meteorologico degli Stati Uniti condividono su Twitter centinaia di avvisi al giorno, molti dei quali sono automatici.

Questi tweet vengono pubblicati dal 2014, ma ora è necessario ricorrere alla condivisione manuale. Considerata l’impraticabilità dell’operazione, alcuni account hanno già informato gli utenti che il numero di avvisi per tornado e altri eventi atmosferici estremi verrà ridotto rispetto al passato. Una simile decisione riguarda gli avvisi per gli tsunami.

⛔@Twitter is now limiting automated tweets and as a result, this account can no longer post all #Tsunami Warnings, Advisories, Watches, and Information Statements as they are issued. We will make every effort to continue manual posts 🧵(1/5) pic.twitter.com/3ZWN33gn0a — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) April 15, 2023

In occasione dei tornado del 5-6 aprile, il servizio meteorologico di Jackson (Mississippi) ha condiviso 64 tweet automatici in poche ore, mentre la sede di St. Louis (Missouri) ne ha pubblicati oltre 60 solo il 5 aprile. Il National Weather Service consiglia quindi di utilizzare anche altre fonti, come TV, radio e app. Per eliminare tutte le limitazioni è necessario sottoscrivere l’abbonamento al piano Enterprise che ha un costo troppo elevato (42.000 dollari al mese).