Twitter: nuova etichetta per i non abbonati a Blue

Oggi dovrebbe entrare in vigore il nuovo sistema di verifica degli account attraverso l’abbonamento a Twitter Blue. La Product Manager Esther Crawford ha confermato l’indiscrezione che circolava da alcuni giorni. Gli utenti che non pagheranno 7,99 dollari per ricevere il badge blu potranno ottenere la nuova etichetta “Ufficiale“. Intanto Elon Musk ha venduto altre azioni di Tesla per finanziare l’acquisizione da 44 miliardi di dollari.

Nuova etichetta per account importanti

Finora lo stato di account verificato veniva concesso solo ad un numero ridotto di account di “interesse pubblico” che soddisfano determinati requisiti. Secondo Musk, questo sistema non è democratico, quindi ha deciso che tutti possono avere il badge blu sottoscrivendo l’abbonamento a Twitter Blue (7,99 dollari negli Stati Uniti).

La perdita dello stato di account verificato potrebbe però causare un incremento degli profili fake. La soluzione scelta dall’azienda californiana è l’assegnazione di un badge grigio e dell’etichetta “Ufficiale” per indicare gli account di governi, aziende, media, editori e altre figure pubbliche.

A lot of folks have asked about how you'll be able to distinguish between @TwitterBlue subscribers with blue checkmarks and accounts that are verified as official, which is why we’re introducing the “Official" label to select accounts when we launch. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 8, 2022

Esther Crawford sottolinea che l’etichetta non verrà assegnata a tutti gli account verificati in precedenza e che non può essere acquistata. Non è chiaro però se verrà assegnata in automatico oppure se sarà necessaria una richiesta esplicita.

Not all previously verified accounts will get the “Official” label and the label is not available for purchase. Accounts that will receive it include government accounts, commercial companies, business partners, major media outlets, publishers and some public figures. — Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 8, 2022

Elon Musk ha intanto venduto altri 3,4 miliardi di azioni Tesla, come indicato nei documenti inviati alla SEC (Securities and Exchange Commission). Considerando le azioni già vendute ad aprile e agosto, la somma totale raggiunge circa 20 miliardi di dollari. L’acquisizione di Twitter è stata in parte finanziata dalle banche con un prestito complessivo di circa 13 miliardi di dollari che Musk dovrà restituire insieme agli interessi.