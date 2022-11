Twitter Blue con verifica: lancio posticipato e novità

Alcuni utenti hanno già notato l’introduzione del nuovo sistema di verifica degli account, dopo aver aggiornato l’app iOS. Secondo due fonti del New York Times, la nuova versione di Twitter Blue non sarà disponibile prima del 9 novembre, ovvero dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Intanto Elon Musk ha comunicato un nuova regola: ban permanente e perdita del badge blu per gli utenti che usano un’identità falsa.

In base alle informazioni ricevute da Bloomberg, il nuovo sistema di verifica tramite Twitter Blue (7,99 dollari/mese) doveva entrare in vigore oggi. Dopo alcune perplessità espresse da utenti e dipendenti, Twitter ha deciso di posticipare il lancio al 9 novembre.

Domani si svolgeranno le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Il nuovo sistema di verifica richiede unicamente il pagamento dell’abbonamento a Twitter Blue, quindi non verrà più controllata l’identità degli utenti. Chiunque potrebbe creare account fake e diffondere notizie false per condizionare il voto dei cittadini. Il problema è stato evidenziato anche dagli esperti di sicurezza.

Main concern w/ the new Twitter Blue offering is the verified logo has been a marker of trust I.e., “we’ve confirmed the person is who they say they are.” Now it’s “we’re taking their $ & their word for it.” On the cusp of election where source of info is critical, a major risk. https://t.co/pFooKP4HeQ

— Chris Krebs (@C_C_Krebs) November 5, 2022