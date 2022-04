Twitter permette di lasciare la conversazione

Dopo il pulsante Edit (Modifica), Twitter ha annunciato un’altra novità. Alcuni utenti che accedono al social network tramite browser possono testare la funzionalità Unmentioning, grazie alla quale è possibile lasciare una conversazione. Disponibile per tutti invece la possibilità di aggiungere una descrizione alle immagini.

Qualche volta una discussione su Twitter “esce fuori dai binari” oppure viene aggiunta la menzione ad un utente che non vuole parteciparvi. La nuova funzionalità in test consente di abbandonare la conversazione per non essere più molestati. Come si può vedere nella GIF è sufficiente cliccare i tre puntini accanto al tweet e scegliere l’opzione “Lascia la conversazione“.

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”?

We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 7, 2022