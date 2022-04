Il pulsante Modifica (Edit) in arrivo su Twitter

Tra le prime proposte avanzate da Elon Musk, dopo aver allungato le mani su una parte delle azioni Twitter ed essere entrato nel consiglio di amministrazione della società, c’è quella di introdurre il pulsante Modifica. Non è certo il primo a chiederlo, ma la sua influenza è tale da aver spinto la piattaforma a fare subito chiarezza in merito alle proprie intenzioni.

Twitter: il pulsante Modifica in fase di test

È accaduto con un intervento di Jay Sullivan, Head of Consumer Product. Di fatto, la funzionalità è in fase di preparazione da tempo e presto sarà avviata la fase di test necessaria per raccogliere i feedback utili al suo perfezionamento. Saranno inizialmente coinvolti gli utenti con abbonamento Blue introdotto qualche mese fa negli Stati Uniti.

Stiamo valutando fin dallo scorso anno come realizzare la funzionalità Modifica in modo sicuro. È in programma l’avvio di un test all’interno di Twitter Blue Labs, entro i prossimi mesi.

Dell’argomento abbiamo scritto più volte in passato, fin dall’inizio del 2019 quando in proposito si registrò un intervento del fondatore Jack Dorsey, sostanzialmente contrario a una funzionalità di questo tipo. Ora che i vertici della società sono cambiati, quanto tempo servirà prima di assistere al lancio ufficiale? Non è dato a sapere, ma di certo non avverrà a stretto giro.

La funzionalità Modifica è stata la più richiesta su Twitter per diversi anni. Le persone vogliono correggere gli errori commessi e i refusi. Al momento lo fanno cancellando il post e creandone un altro.

Senza accorgimenti come un limite temporale, controlli o trasparenza a proposito di ciò che è stato modificato, la funzionalità potrebbe essere abusata per alterare la cronologia di una conversazione pubblica.

Servirà tempo e il team al lavoro sulla piattaforma valuterà gli input ricevuti prima de lancio.

Sullivan chiude il proprio intervento sottolineando come l’introduzione del pulsante Modifica (o Edit) sia solo una delle novità al vaglio.