Twitter rischia il ban se non rispetterà il DSA

Thierry Breton, Commissario europeo per il mercato interno, ha ricordato nuovamente a Elon Musk che Twitter dovrà rispettare il DSA (Digital Services Act) che verrà applicato dal 17 febbraio 2024. In caso contrario, l’azienda californiana rischia sanzioni fino al 6% delle entrate globali e la sospensione del servizio in Europa. Il nuovo proprietario e CEO ha promesso di rispettare la legge, ma la chiusura dell’ufficio di Bruxelles non è certamente un buon inizio.

Thierry Breton ha pubblicato un tweet per comunicare che Musk apporterà tutte le modifiche necessarie per rispettare la legge sui servizi digitali. Il commissario europeo ha tuttavia sottolineato che c’è ancora molto lavoro da fare. L’azienda californiana dovrà “implementare politiche trasparenti, rafforzare in modo significativo la moderazione dei contenuti e contrastare la disinformazione“.

I welcome @elonmusk's intent to get Twitter 2.0 ready for the #DSA🇪🇺

Huge work ahead still — as Twitter will have to implement transparent user policies, significantly reinforce content moderation and tackle disinformation.

Looking forward to seeing progress in all these areas. pic.twitter.com/Nc7sGlb9YL

— Thierry Breton (@ThierryBreton) November 30, 2022