Twitter: Elon Musk richiamato da Thierry Breton

L’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, che ora punta a diventare nuovo CEO ad interim del social network, non ha lasciato indifferente nemmeno Bruxelles. Non potrebbe essere altrimenti. Si tratta di un affare da 44 miliardi di dollari che interessa una delle piattaforme online più frequentate del Web, su cui transita quotidianamente una mole enorme di notizie, opinioni e informazioni. A poche ore dalla conferma definitiva dell’operazione si registra così l’intervento di Thierry Breton: il vecchio continente esigerà il pieno rispetto delle normative.

Thierry Breton su Twitter, Elon Musk e DSA

Nella notte, l’uomo più ricco al mondo ha comunicato pubblicamente l’avvenuto passaggio di consegne scrivendo L’uccellino è stato liberato . Questo pomeriggio è giunta la replica del Commissario Europeo per il Mercato Interno e i Servizi della Commissione presieduta da Ursula von der Leyen, con un riferimento diretto al Digital Services Act che entrerà ufficialmente in vigore il prossimo anno. Tanto sintetico, quanto chiaro ed esplicativo.

In Europa, l’uccellino volerà secondo le nostre regole.

In un altro post, Breton riporta alla luce il suo incontro con Musk risalente al maggio scorso, andato in scena ad Austin (Texas). Il tema trattato? Proprio le regole da applicare alle piattaforme online. Ad accompagnarlo l’hashtag #ICYMI (“in case you missed it”).

Today @elonmusk and I wanted to share a quick message with you on platform regulation 🇪🇺#DSA pic.twitter.com/nvP5FEXECY — Thierry Breton (@ThierryBreton) May 9, 2022

In caso di mancata conformità alle regole definite dall’Europa, le grandi realtà del Web rischiano sanzioni molto salate, fino al 6% del fatturato globale annuo. Nei casi più gravi è previsto anche il ban dal mercato continentale.

Per completezza di informazione, segnaliamo che Musk (almeno nel momento in cui è scritto e pubblicato questo articolo) non ha replicato all’appunto di Breton. È impegnato a godersi la sua nuova acquisizione (o a montare un lavello).