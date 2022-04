Twitter: sottotitoli e aggiornamento di stato

Mentre il consiglio di amministrazione è impegnato a discutere sull’offerta di Elon Musk, i tecnici di Twitter lavorano per introdurre nuove funzionalità. Una di esse riguarda i sottotitoli dei video e può essere già testata su iOS. La seconda novità, denominata Vibe, permette di impostare un aggiornamento di stato, ma non è ancora pubblica.

Sottotitoli e aggiornamento di stato su Twitter

Uno degli obiettivi di Twitter è rendere il social network accessibile alla maggioranza delle persone. Nel 2020 è stato quindi creato uno specifico team che si occupa di risolvere i problemi di accessibilità, in particolare quelli relativi a immagini, audio e video. Circa un mese fa è stata introdotta la descrizione delle immagini attraverso il badge ALT che può essere letta dagli screen reader usati da non vedenti e ipovedenti.

Video captions or no captions, it’s now easier to choose for some of you on iOS, and soon on Android. On videos that have captions available, we’re testing the option to turn captions off/on with a new “CC” button. pic.twitter.com/Q2Q2Wmr78U — Twitter Support (@TwitterSupport) April 22, 2022

Ieri è stato invece avviato il test per i sottotitoli dei video, molto utili per gli utenti con problemi di udito. Per visualizzare i sottotitoli è sufficiente cliccare sul pulsante CC (Closed Caption) in alto a destra. La funzionalità è inizialmente disponibile solo per un limitato numero di utenti che accede al social network con l’app per iOS (prossimamente arriverà anche su Android).

Twitter is working on “Set a status” in Tweet Composer, codenamed “Vibe” You can think of it as something similar to Instagram Threads app’s Status pic.twitter.com/TGXH4uVe8Z — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 22, 2022

La seconda novità è stata invece scoperta da Jane Manchun Wong. Lo screenshot pubblicato su Twitter mostra la funzionalità Vibe che permette di impostare un aggiornamento di stato sia per il profilo che per i singoli tweet. Non è noto se l’elenco degli stati è predefinito o se può essere personalizzato (in questo caso sarà necessario rispettare alcune regole per evitare l’intervento dei moderatori).