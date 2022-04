Twitter: app di terze parti per prevenire molestie

Twitter ha deciso di rivolgersi a sviluppatori terzi per ottenere assistenza nella lotta contro le molestie sulla sua piattaforma. L’azienda, infatti, andrà a promuovere app di moderazione esterne al social network per offrire un servizio ancora migliore agli utenti e in aggiunta alle funzioni che risultano essere già integrate, quali quelle di blocco e di silenziamento e pure quella che consente di liberarsi dei tag invasivi.

Twitter: consigli sulle app terze per evitare le molestie

Più precisamente, quando un utente blocca o disattiva un altro utente, Twitter gli invierà dei suggerimenti riguardo una serie di app di terze parti che possono tornare utili in tale circostanza.

Le app al momento già disponibili sono le seguenti: Ban Party, la qual permette alle persone di bloccare istantaneamente gli account che potrebbero essere causa di molestie; Bodyguard, la quale può filtrare automaticamente le risposte; Moderato, che permette di assistere gli utenti nella gestione delle loro menzioni sulle piattaforme di social media.

Tutti gli strumenti di cui sopra erano già esistenti, ma gli utenti di Twitter in precedenza dovevano cercarli per effettuarne personalmente la configurazione, operazione che poteva risultare decisamente scomoda per i più.

Da notare pure che una mossa del genere mette ben in evidenza il fatto che Twitter sta guadagnando vantaggi tra gli sviluppatori di terze parti con cui in passato non sempre ha avuto rapporti particolarmente floridi.

Per il momento, è però bene precisarlo, non si tratta ancora di una feature ufficiale, ma di una novità in fase di sperimentazione che qualora ben accolta verrà implementata a pianta stabile sul social network.