 Twitter è tornato, mentre Nitter chiude dopo diffida di X
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Twitter è tornato, mentre Nitter chiude dopo diffida di X

Nonostante la causa in corso con X è online Twitter.now, mentre Nitter è stato chiuso dopo l'invio di una diffida da parte dell'azienda di Elon Musk.
Twitter è tornato, mentre Nitter chiude dopo diffida di X
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Nonostante la causa in corso con X è online Twitter.now, mentre Nitter è stato chiuso dopo l'invio di una diffida da parte dell'azienda di Elon Musk.
Operation Bluebird
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All’inizio di dicembre 2025, Operation Bluebird aveva presentato la richiesta di registrazione dei marchi TWITTER e TWEET, in quanto non più usati dalla vecchia Twitter, dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk e il cambio di nome in X. Uno dei cofondatori della startup della Virginia (Stephen Coates) ha annunciato il lancio di Twitter.now. Quasi contemporaneamente, Nitter ha chiuso i battenti dopo la diffida ricevuta dall’azienda di Elon Musk.

Twitter.now è online e l’accesso costa 20 dollari

Operation Bluebird ritiene che possa utilizzare il nome Twitter, in quanto è stato abbandonato da X. L’azienda di Elon Musk ha invece specificato nei termini di servizio che l’uso del brand è vietato e ha denunciato la startup. Durante l’udienza di aprile 2026, un giudice ha dichiarato che X potrebbe aver rinunciato alle rivendicazioni di proprietà intellettuale, ma non è stata ancora emessa un’ordinanza scritta.

Stephen Coates, ex consulente legale di Twitter, ha annunciato il lancio di Twitter.now con un post su LinkedIn:

Twitter.now non è un tentativo di ricreare la vecchia piattaforma. Stiamo costruendo un servizio diverso, con segnali di fiducia che forniscono contesto a ciò che gli utenti vedono e strumenti che permettono alle persone – e non ad un algoritmo opaco – di decidere quanta credibilità e quanto rumore raggiungono i loro feed.

Il social network è attualmente in test. Per l’accesso preliminare si devono pagare 20 dollari che servono per bloccare i bot e non mostrare inserzioni pubblicitarie. La startup ha sviluppato un sistema AI, denominato VERA, che effettua il fact-checking dei post e assegna un punteggio di affidabilità. Gli utenti possono quindi impostare un soglia, sotto la quale i post verranno nascosti.

Nitter chiude dopo la diffida di X

Quasi contemporaneamente al ritorno di Twitter, Nitter ha comunicato la chiusura del servizio. Il progetto open source consentiva di leggere i post di X senza login. Come indicato sul sito, X ha inviato una diffida.

Il 24 agosto 2026, X Corp. ha inviato lettere di diffida intimando la chiusura definitiva di tutte le istanze di Nitter e del repository del progetto. Il sito nitter.net è offline e lo sviluppo è stato temporaneamente sospeso.

Nella lettera, vista da TechCrunch, X accusa Nitter di uso illecito e aggiramento delle API, in quanto ha estratto dati ed effettuato accessi agli account e ai token di sessione in violazione delle regole della piattaforma, oltre che di varie leggi statali e federali, tra cui Texas Harmful Access by Computer Act e Lanham Act.

Fonte: TechCrunch

Pubblicato il 28 ago 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
28 ago 2026
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