 Google Discover cambia, arriva il feed personalizzato con l'AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Google Discover cambia, arriva il feed personalizzato con l'AI

Annunciate tre novità per l'accesso ai contenuti tramite Google: riguardano le fonti preferite, Discover e i riepiloghi audio delle notizie.
Google Discover cambia, arriva il feed personalizzato con l'AI
Business AI Internet
Annunciate tre novità per l'accesso ai contenuti tramite Google: riguardano le fonti preferite, Discover e i riepiloghi audio delle notizie.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Google ha appena annunciato tre novità relative alle modalità di accesso alle notizie e ai contenuti, con l’obiettivo dichiarato di tendere una mano agli editori e più in generale a chi si occupa della loro creazione e pubblicazione. Difficilmente saranno sufficienti per compensare il drastico calo del traffico conseguente all’introduzione di funzionalità come AI Overview e AI Mode sul motore di ricerca.

Discover e non solo: tre novità da Google

La prima riguarda il pulsante delle fonti preferite, quello che si trova anche in apertura di questo articolo. È disponibile anche in Italia da alcuni mesi. Serve per inserire un sito o una risorsa nell’elenco di quelli da cui si vorrebbero vedere più contenuti. La novità di oggi riguarda il fatto che, dopo averlo premuto, si torna subito alla pagina di origine.

Novità per le fonti preferite su Google

Potrebbe avere un impatto molto più significativo il cambiamento annunciato per Discover, diventato ormai la principale fonte di traffico per tante realtà online. Google ha annunciato l’arrivo di un’opzione che consentirà di personalizzare il feed con le modalità tipiche di un chatbot, tramite un semplice prompt testuale elaborato dall’intelligenza artificiale, per indicare gli argomenti di maggiore interesse. Debutterà entro i prossimi giorni, qui sotto la demo.

La terza e ultima novità presentata riguarda i riepiloghi audio delle news. Ora è più semplice personalizzarli, scegliendo temi specifici. Inoltre, i contenuti generati includono attribuzioni chiare alle fonti e i link che portano agli articoli originali. Quest’ultimo cambiamento interessa fin da subito i dispositivi Android.

Personalizzazione per i riepiloghi audio di Google News

Staremo a vedere se e come queste tre novità avranno un reale impatto positivo in termini di traffico veicolato agli editori. Google si trova nella posizione di dover perseguire un duplice obiettivo: da una parte continuare a sostenere chi pubblica contenuti originali e inediti, dall’altra puntare apertamente sull’AI generativa che invece ne sta riversando online di sintetici.

Fonte: Google

Pubblicato il 21 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Gemini AI Plus gratis per gli studenti: 12 mesi senza pagare

Gemini AI Plus gratis per gli studenti: 12 mesi senza pagare
Data center usa neuroni umani per l'AI: come funziona CL1

Data center usa neuroni umani per l'AI: come funziona CL1
Roblox deve impedire agli adulti di contattare i minori

Roblox deve impedire agli adulti di contattare i minori
Bilibili sfida YouTube: la piattaforma cinese arriva da noi

Bilibili sfida YouTube: la piattaforma cinese arriva da noi
Gemini AI Plus gratis per gli studenti: 12 mesi senza pagare

Gemini AI Plus gratis per gli studenti: 12 mesi senza pagare
Data center usa neuroni umani per l'AI: come funziona CL1

Data center usa neuroni umani per l'AI: come funziona CL1
Roblox deve impedire agli adulti di contattare i minori

Roblox deve impedire agli adulti di contattare i minori
Bilibili sfida YouTube: la piattaforma cinese arriva da noi

Bilibili sfida YouTube: la piattaforma cinese arriva da noi
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
21 ago 2026
Link copiato negli appunti