Roblox deve impedire agli adulti di contattare i minori

Roblox deve implementare misure più efficaci per impedire agli adulti di contattare i minori. Il garante della privacy australiano (eSafety Commissioner) ha accertato che le modifiche comunicate a metà settembre 2025 non sono sufficienti. Dal mese di giugno sono disponibili in tutto il mondo i nuovi account con annessa verifica dell’età.

Roblox promette maggiori protezioni per i minori

In base alla legge australiana (Online Safety Act), le piattaforme online devono impedire i contatti indesiderati tra adulti e minori. È inoltre obbligatorio impostare come privati gli account degli utenti con meno di 16 anni. Alla fine del 2025, Roblox ha informato l’autorità australiana di aver implementato cinque cambiamenti:

Gli account degli utenti di età inferiore ai 16 anni sono privati per impostazione predefinita e sono stati introdotti strumenti per impedire agli adulti di contattare i minori di 16 anni senza il consenso dei genitori

Alcune funzionalità sono state disattivate, come le chat dirette e quelle all’interno dei giochi, fino a quando l’utente non ha completato la verifica dell’età

Dopo il completamento della verifica dell’età, i minori di 16 anni non potranno più chattare con gli adulti

I controlli parentali consentono ai genitori di disabilitare la chat per gli utenti di età compresa tra i 13 e i 15 anni, in aggiunta alle protezioni già esistenti per i minori di 13 anni

La chat vocale non sarà disponibile per i minori di 13 anni e non sarà consentita tra adulti e minori di 13-15 anni

Durante i test, il garante della privacy ha tuttavia verificato che:

gli adulti possono inviare richieste di connessione ai bambini senza il consenso dei genitori

bambini e adulti possono visualizzare e rispondere ai post reciproci sui forum al di fuori degli ambienti di gioco senza il consenso dei genitori

le connessioni dei bambini erano visibili a chiunque sulla piattaforma

i profili e le biografie dei bambini, inclusi i nomi degli account, il numero e i nomi delle connessioni, le immagini degli avatar e le informazioni biografiche non sensibili come i loro interessi, erano visibili a chiunque sulla piattaforma, senza alcuna opzione per limitare la visibilità di queste informazioni

Roblox crede di aver rispettato la legge, ma apporterà ulteriori modifiche. Si impegna quindi a:

prevenire che gli adulti contattino bambini sconosciuti senza il consenso dei genitori

rafforzare le impostazioni degli account dei bambini in modo che siano privati ​​per impostazione predefinita

introdurre meccanismi di segnalazione accessibili che notifichino agli utenti l’esito dei reclami

incaricare un revisore esterno indipendente di valutare l’efficacia delle sue misure di sicurezza, compresa l’implementazione delle sue misure di stima dell’età

Questi cambiamenti devono essere effettuati entro tre mesi, altrimenti verrà chiesta l’emissione di un ordine al tribunale federale. La violazione della legge prevede sanzioni fino a 49,5 milioni di dollari australiani.