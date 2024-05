Twitter ora è ufficialmente X.com

Il social network un tempo conosciuto come Twitter ha ufficialmente adottato X.com come dominio principale per tutti i suoi sistemi. Questo significa che, digitando twitter.com nel browser, si dovrebbe essere reindirizzati al dominio preferito da Elon Musk, anche se al momento della pubblicazione di questo articolo i risultati variano a seconda del browser utilizzato e dello stato di login dell’utente.

Nella pagina di login di X è presente un messaggio che informa gli utenti del cambiamento dell’URL, rassicurando che le impostazioni sulla privacy e sulla protezione dei dati restano, naturalmente, invariate.

Una migrazione faticosa…

La migrazione del dominio è stata uno degli aspetti più problematici del rebranding voluto da Elon Musk. Nonostante molti elementi della piattaforma siano stati aggiornati al nuovo marchio già da tempo, inclusi l’account ufficiale, le app mobili e gli abbonamenti a X Premium (precedentemente noti come Blue), gli URL sono rimasti twitter.com fin da quando Musk ha avviato ufficialmente il passaggio a X.

I primi cambiamenti agli URL sono stati notati nell’agosto dello scorso anno dall’app iOS di X. Secondo il giornalista investigativo statunitense Brian Krebs, noto per il suo interesse nei crimini informatici, questa transizione non fluida da Twitter a X.com avrebbe favorito attacchi di phishing.

Il legame di Musk con l’URL x.com

Elon Musk ha in realtà una lunga storia con l’URL x.com: nel 1999, infatti, aveva lanciato un’azienda con questo nome, che in seguito si è fusa con quella che poi sarebbe diventata PayPal. Per questa nuova versione dell’azienda, Musk immagina che diventi un’app onnicomprensiva, simile a WeChat.

Nonostante le incertezze e le difficoltà legate a questa transizione, una cosa è certa: questa volta è un addio definitivo. Il social network non è più Twitter, ma ha abbracciato completamente la sua nuova identità come X.