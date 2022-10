Pubblicità in arrivo nelle app di Uber e Uber Eats

Nuova iniziativa messa in campo da Uber con l’obiettivo di diversificare il proprio modello di business e di incrementare le entrate: arrivano le pubblicità. Il gruppo ha annunciato la nascita di una divisione dedicata all’advertising che lavorerà siglando partnership con i brand più importanti al mondo. Gli utenti vedranno dunque comparire inserzioni nell’interfaccia delle app e sul portale.

Uber sceglie la strada delle pubblicità

Accadrà sia per il servizio di ride sharing (prima e durante il viaggio) sia per il delivery di Uber Eats. In programma, tra le altre cose, anche l’invio di campagne email sponsorizzate e il piazzamento di banner sulla homepage del sito ufficiale.

Al momento non è dato a sapere quando sarà introdotta la novità. Quasi certamente avverrà in modo graduale, partendo con una fase di test dalla portata limitata. Di seguito, in forma tradotta, le parole attribuite nel comunicato stampa a Mark Grether, numero uno del team appena creato.

Abbiamo un pubblico globale di clienti preziosi e orientati all’acquisto che, come parte del nostro core business, ci dicono dove vogliano andare e cosa desiderano. Mentre prendono decisioni a proposito di cosa comprare e attendono di giungere a destinazione o di ricevere una consegna, possiamo coinvolgerli con messaggi dai brand più rilevanti per loro.

Non si tratta della prima mossa legata all’advertising per la società, che già nel 2019 ha implementato la possibilità, offerta ai ristoranti, di promuovere le loro pietanze sottoponendole all’attenzione degli utenti iscritti a Uber Eats.

