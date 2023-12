Ubisoft: intrusione e furto di 900 GB di dati?

Secondo i ricercatori di VX-Underground, ignoti cybercriminali hanno rubato circa 900 GB di dati dopo aver effettuato l’accesso ai sistemi di Ubisoft. La nota software house francese ha avviato un’indagine e dovrebbe fornire maggiori informazioni nei prossimi giorni. A metà dicembre, Insomniac Games aveva subito un attacco ransomware.

Ubisoft è nota per molti giochi di successo, tra cui Assassin’s Creed, FarCry, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e Avatar: Frontiers of Pandora. L’azienda francese ha ottenuto da Microsoft i diritti per la distribuzione dei giochi di Activision Blizzard tramite cloud.

December 20th an unknown Threat Actor compromised Ubisoft. The individual had access for roughly 48 hours until administration realized something was off and access was revoked.

They aimed to exfiltrate roughly 900gb of data but lost access.

— vx-underground (@vxunderground) December 22, 2023