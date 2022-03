Ubisoft: attaccata dagli hacker, ecco i dettagli

Ubisoft ha informato tramite una nota diffusa a mezzo email di aver subito un attacco hacker che ha provocato la momentanea interruzione di alcuni giochi e servizi. Il tutto si è verificato la scorsa settimana e ora l’azienda sta investigando sull’accaduto, ma per il momento sembra che i dati degli utenti non sono stati violati.

Ubisoft nel mirino degli hacker

Al momento, non è chiaro chi siano i responsabili, ma c’è il sospetto che la cosa possa in qualche modo avere a che vedere con il conflitto in Ucraina. L’attacco, infatti, è stato sferrato a seguito dell’annuncio dell’azienda di voler interrompere le vendite in Russia di giochi e servizi di streaming, ma non vi è ancora alcuna certezza al riguardo e toccherà attendere per sapere di più.

Riportiamo di seguito il comunicato diramato dall’azienda.

La scorsa settimana, Ubisoft ha dovuto affrontare un problema di sicurezza informatica che ha causato l’interruzione temporanea di alcuni giochi, sistemi e servizi. I nostri team IT stanno lavorando, in collaborazione con i più importanti specialisti del settore, per approfondire la questione. Come misura precauzionale abbiamo cominciato a reimpostare le password in tutta l’azienda. Inoltre, possiamo confermare che tutti i nostri giochi e servizi funzionano correttamente e che in questo momento non ci sono prove che i dati personali dei giocatori siano stati violati o esposti a seguito di questo incidente.

Da notare che nelle ultime settimane c’è stato un susseguirsi di attacchi hacker ai danni di alcune tra le principali aziende impiegante nel settore tech e gaming su scala mondiale, come Samsung e NVIDIA.