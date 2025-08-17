Antivirus, VPN e adblock in unico pacchetto? Si, con TotalAV a 19€

Proteggere i propri dispositivi e navigare online senza pensieri è ora più facile grazie a TotalAV, che mette insieme tre strumenti indispensabili in un unico abbonamento: antivirus, VPN e blocco pubblicità.

In questo momento la suite di TotalAV è disponibile al prezzo promozionale di 19 euro per dodici mesi, con un risparmio immediato di 80 euro rispetto al costo standard di 99 euro. Nelle prossime righe vediamo come funziona questo software nel dettaglio.

Come funziona TotalAV e quali sono i suoi vantaggi

Lanciato inizialmente come semplice antivirus, TotalAV si è rapidamente imposto sul mercato grazie all’accuratezza con cui individua e neutralizza minacce come virus e malware, offrendo al tempo stesso tariffe accessibili. Il software assicura una protezione continua su computer, smartphone e tablet, così da garantire la massima sicurezza dei dati sia personali che professionali.

Alla difesa contro le infezioni informatiche si affianca la VPN integrata, che consente di navigare in anonimato mascherando l’indirizzo IP e impedendo qualunque tentativo di tracciamento. Si tratta di uno strumento particolarmente utile per mantenere la privacy anche quando ci si connette a reti pubbliche come quelle di bar, alberghi o aeroporti.

A completare il pacchetto c’è l’adblock automatico, pensato per eliminare i banner e i pop-up più invasivi. Il risultato è una navigazione più rapida e ordinata, simile a quella di quando Internet non era ancora invaso dalla pubblicità online.

Questa offerta speciale, valida per un periodo limitato, consente di attivare un anno di servizi di sicurezza digitale TotalAV a un prezzo fortemente scontato, garantendo una protezione completa e un’esperienza web più fluida. Per averla basta andare sul sito ufficiale.