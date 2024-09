Ubuntu 22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish) ufficiale con kernel Linux 6.8

Canonical ha rilasciato Ubuntu 22.04.5 LTS come ultima versione pianificata della serie di sistemi operativi supportati a lungo termine Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish), apportando le ultime patch di sicurezza e componenti aggiornati. La nuova release è arrivata sei mesi e mezzo dopo Ubuntu 22.04.4 LTS, come supporto di installazione aggiornato pensato per coloro che desiderano installare Ubuntu 22.04 LTS su un nuovo computer e non vogliono scaricare centinaia di pacchetti aggiornati dai repository dopo l’installazione. Inoltre, la point release di Ubuntu 22.04.5 LTS è alimentata dal kernel Linux 6.8 per supportare meglio le installazioni su hardware più recenti. Tuttavia, in questa nuova point release, lo stack grafico Mesa rimane invariato anche se Ubuntu 24.04 LTS include una versione più recente (Mesa 24). Canonical ha infatti scelto di distribuire Ubuntu 22.04.5 LTS con lo stack grafico Mesa 23.2.1 che era incluso anche nella point release precedente.

Ubuntu 22.04.5 LTS: altri tre anni di supporto per la serie Jammy Jellyfish

Gli utenti che desiderano installare Ubuntu 22.04.5 LTS possono scaricare l’update dal sito web ufficiale. Naturalmente, anche tutte le versioni ufficiali di Ubuntu sono state aggiornate alla versione point 22.04.5, tra cui Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu Budgie, Ubuntu MATE e Ubuntu Kylin. Canonical offrirà altri tre anni di supporto standard per la serie di sistemi operativi Ubuntu 22.04 LTS, fino a giugno 2027. Tuttavia, è consigliato scaricare e installare invece l’ultima versione di Ubuntu LTS, ovvero Ubuntu 24.04.1 LTS. Questa sarà infatti supportata per cinque anni, fino a giugno 2029, e include anche tecnologie e software GNU/Linux più moderni.

Gli utenti che utilizzano già Ubuntu 22.04 LTS, non hanno bisogno di scaricare questa nuova point release. Basta infatti, aggiornare l’installazione tramite l’utility Software Updater o eseguendo il comando sudo apt update && sudo apt full-upgrade nell’app Terminale. Naturalmente, è anche possibile effettuare l’aggiornamento da Ubuntu 22.04 LTS a Ubuntu 24.04 LTS.