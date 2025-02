Ubuntu 24.04.2 LTS introduce aggiornamenti alla sicurezza e altro

Ubuntu 24.04.2 LTS è il secondo aggiornamento di manutenzione per la nota distribuzione Linux di Canonical, che come di consueto introduce diverse correzioni e patch di sicurezza, continuando a essere basato sul kernel 6.11. In questa versione, gli sviluppatori hanno dato priorità alla semplificazione del processo di installazione, garantendo al tempo stesso che gli aggiornamenti vengano rilasciati nella maniera più fluida possibile.

Ubuntu 24.04.2 LTS: tutti i cambiamenti dell’ultimo aggiornamento

Ubuntu 24.04.2 LTS corregge innanzitutto l’installatore, sistemando un bug che causava problemi nell’installazione del sistema con hardware specifico, riducendo così la probabilità di messaggi di errore. Le correzioni riguardano nello specifico il componente “livecd-rootfs”, dove vengono risolti problemi di packaging relativi alle directory home e alle policy AppArmor, nonché aggiunto il supporto per nuove edizioni.

Oltre a ciò, il componente Release Upgrader gestisce ora i pacchetti in maniera più ordinata ed efficiente, impedendo la rimozione accidentale di componenti critici come i pacchetti kernel, in modo da assicurare più stabilità possibile nelle transizioni alle versioni future. Ciò consentirà di aggiornare i sistemi più facilmente, senza il rischio di perdere le configurazioni di installazioni.

Ubuntu 24.04.2 LTS apporta poi una serie di modifiche volte agli utenti desktop, che mirano a perfezionare maggiormente l’interfaccia utente, oltre a migliorare la produttività con i propri software. Viene infatti aggiornato GNOME, con una nuova versione che beneficia di correzioni che riguardano problemi di arresto anomalo in GNOME Shell, insieme a ottimizzazioni per Ubuntu Dock e le estensioni GNOME, in modo da ridurre al minimo i problemi durante il loro uso.

Vengono poi corretti ulteriori problemi in GNOME Text Editor relativi a crash, insieme a modifiche all’interfaccia utente per un’esperienza più fluida, che comprendono un miglior supporto alla traduzione e delle schermate più chiare, in particolare per le pagine di registrazione di Ubuntu Pro.

Oltre a ciò, Ubuntu 24.04.2 LTS aggiorna poi altri componenti come LibreOffice e Pipewire, con tutte le migliorie del caso. Ulteriori aggiornamenti riguardano anche le immagini cloud del sistema, con particolare attenzione alle prestazioni e alla stabilità.

Tutti i dettagli sulle modifiche sono disponibili nella lista dei cambiamenti ufficiale.