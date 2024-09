Ubuntu 24.04 LTS: aggiornamenti sospesi a causa di "bug critico"

La settimana scorsa è stata rilasciata la prima versione minore di Ubuntu 24.04 LTS e gli aggiornamenti da Ubuntu 22.04 LTS alla versione più recente sono stati ufficialmente abilitati. Tuttavia, tali aggiornamenti hanno causato dei problemi ad alcuni utenti. Canonical ha quindi deciso di sospendere gli aggiornamenti da Ubuntu 22.04 LTS a Ubuntu 24.04 LTS, in attesa che gli sviluppatori risolvono i problemi. Nelle scorse ore, la versione “Noble” è stata modificata dal file meta-release-lts (che i sistemi Ubuntu controllano per rilevare nuove versioni). Ciò ha impedito agli utenti di aggiornare a Ubuntu 24.04.1 LTS tramite metodi supportati ufficialmente.

Gli utenti che hanno provato ad avviare l’aggiornamento all’improvviso hanno scoperto di non poterlo fare e si sono chieste il perché. Canonical ha spiegato di aver interrotto gli aggiornamenti “a causa di un bug critico in ubuntu-release-upgrader nel modo in cui utilizza apt solver“. Oltre a ciò, bisogna ricordare che la scorsa settimana erano stati segnalati altri problemi ricorrenti su Launchpad e menzionati sui social media. è normale aspettarsi dei problemi in qualsiasi aggiornamento importante del sistema operativo, specialmente per le transizioni da LTS a LTS. Aggiornare un ampio stack di base vecchio di 2 anni è tutt’altro che banale. Anche i test più attenti prima del rilascio non scopriranno in tempo ogni calamità dei casi limite.

Ubuntu 24.04: problema simile anche con Ubuntu 23.10

Inoltre, questa non è la prima volta che gli aggiornamenti di Noble hanno causato problemi. Quando Ubuntu 24.04 LTS è stato rilasciato ad aprile, gli utenti di Ubuntu 23.10 sono stati in grado di eseguire l’aggiornamento. Tuttavia, in seguito è stato sconsigliato a causa di bug critici (non correlati a questo). Gli sviluppatori stanno ora lavorando per risolvere il problema che causa il fallimento degli aggiornamenti da LT a LTS (per alcuni utenti). L’azienda ha comunque spiegato che, finché tali correzioni non saranno pronte, gli aggiornamenti rimarranno in pausa. Gli aggiornamenti a Ubuntu 24.04 LTS da 22.04 saranno riabilitati una volta che tutto sarà pronto, a posto e ritenuto sufficientemente stabile. L’azienda non ha ancora indicato quando ciò avverrà, ma è probabile che venga rilasciato un nuovo comunicato in merito già nelle prossime settimane.