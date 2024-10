Ubuntu 24.10 Developer Preview rilasciato per Snapdragon X1 Elite

Nel frattempo che Canonical inizia a lavorare sulla prossima versione del suo sistema operativo, vale a dire Ubuntu 25.04 Plucky Puffin, gli sviluppatori hanno reso disponibile Ubuntu 24.10 Developer Preview per i portatili dotati del nuovo SoC di fascia alta di Qualcomm, vale a dire Snapdragon X1 Elite.

Ubuntu 24.10 Developer Preview ora disponibile per i dispositivi dotati di SoC Snapdragon X1 Elite

Come riportato dalle varie fonti del settore, Canonical si era già messa al lavoro per portare Ubuntu 24.10 sul SoC Snapdragon X1 Elite, supportando ora appieno il nuovo processore, con la maggiorparte dei componenti aggiunti con le varie patch anche per quanto riguarda i kernel Linux 6.11 e 6.12, che hanno a loro volta aggiornato i loro alberi hardware con ulteriori dispositivi equipaggiati con il SoC Qualcomm. Ciò permette adesso di rendere più facile l’aggiornamento delle varie distribuzioni per far si che funzionino e siano compatibili e stabili con la CPU.

La Developer Preview di Ubuntu è rivolta ai primi sviluppatori che hanno intenzione di provare in anteprima la distribuzione sul nuovo hardware, con l’obiettivo di fornire una versione finale in grado di funzionare su più dispositivi possibili. In futuro, Canonical potrebbe anche introdurre un’installazione standard per le piattaforme ARM64, si tratta tuttavia ancora di un obiettivo ambizioso, se consideriamo che i dispositivi di fascia consumer, basati su piattaforma ARM, dipendono ancora dall’albero dispositivi dello sviluppo del sistema.

Il Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 è stato il dispositivo più testato da Canonical per Ubuntu 24.10 Developer Preview e sarà quindi quello che garantirà più stabilità con questa versione. Nonostante questa sia pensata per facilitare la procedura di configurazione sui portatili Qualcomm e ARM in generale, sono ancora presenti varie limitazioni per quanto riguarda le funzionalità. Inoltre, i firmware necessari non possono ancora essere distribuiti da Ubuntu o altre distribuzioni, perché non sono ancora state emesse le licenze. È quindi necessario attendere ancora, prima di poter avere un sistema veramente stabile.

Tutte le informazioni su Ubuntu 24.10 Developer Preview sono consultabili nella pagina dedicata di Ubuntu Discourse.