 Ubuntu 25.10: il comando sudo-rs è ora predefinito
Ubuntu 25.10 adotta predefinitivamente il comando sudo-rs, scritto in linguaggio Rust, per una maggior sicurezza e migliori prestazioni.
Dopo l’annuncio da parte di Canonical dato all’inizio di quest’anno, Ubuntu 25.10 adotta ora ufficialmente sudo-rs come comando predefinito per il terminale, muovendosi sempre più verso l’adozione di componenti di sistema scritti in Rust.

Ubuntu 25.10: il comando sudo-rs è ora predefinito per una maggior sicurezza

L’adozione di sudo-rs su Ubuntu 25.10 (nome in codice Questing Quokka) rappresenta un passo significativo verso l’adozione di componenti di sistema più sicuri e moderni, con l’obiettivo di migliorare la stabilità e la sicurezza del sistema operativo. Come confermato da un ingegnere Canonical, sudo-rs è stato integrato con successo come implementazione predefinita di sudo nella distribuzione Linux, dopo aver risolto alcune problematiche emerse durante i test preliminari. Inoltre, sudo-rs è ora parte del sistema di base minimale di Ubuntu, così da renderlo sempre più snello e ottimizzato.

Come è noto, sudo-rs è un’implementazione di sudo completamente riscritta in Rust, un linguaggio di programmazione noto per la sua sicurezza e affidabilità. Rispetto alla versione tradizionale di sudo, scritta in C, sudo-rs offre una maggiore protezione contro vulnerabilità comuni, come i buffer overflow, grazie alle caratteristiche di sicurezza intrinseche di Rust. Questo passaggio si inserisce in un progetto più ampio di Canonical, che include l’adozione di Rust Coreutils e altri componenti di sistema scritti in Rust, per modernizzare l’ecosistema di Ubuntu.

Il lavoro su sudo-rs non è tuttavia ancora completo. Canonical sta pianificando ulteriori miglioramenti, tra cui test di integrazione per garantire la massima compatibilità e correzioni di bug per ottimizzare le prestazioni. L’obiettivo finale è rendere sudo-rs l’unica implementazione di sudo sul prossimo Ubuntu 26.10. Diversi sono i vantaggi per gli utenti, che possono beneficiare di prestazioni ancor più ottimizzate, oltre che un sistema più moderno, grazie alla scalabilità del codice di Rust, e maggior sicurezza in generale.

L’adozione in Ubuntu 25.10 utile per testare a dovere il nuovo comando, in un lasso di tempo più lungo, in modo da avere un’implementazione completa e stabile per la versione 26.10 LTS. È possibile approfondire maggiormente visitando l’annuncio su Ubuntu Discourse.

Fonte: Phoronix

Pubblicato il 4 set 2025

