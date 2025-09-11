Ubuntu 25.10 rende predefinito il sistema di avvio Dracut

Seguendo la linea di rendere Ubuntu la più moderna e all’avanguardia tra le distribuzione Linux, gli sviluppatori Canonical optano per rendere predefinito il sistema di avvio Dracut sulla versione 25.10, attesa per ottobre.
Ubuntu 25.10 sempre più moderno con il sistema di avvio Dracut predefinito
Dracut è un moderno sistema di avvio che consentirà di rendere il processo di boot su Ubuntu 25.10 più efficace e consistente. Il sistema sostituisce initramfs-tools, finora usato dalla distribuzione Linux di Canonical, basato su un sistema di script rigidi che prevedono le esigenze hardware in anticipo.
Le attuali esigenze hardware, ormai caratterizzate da un’evoluzione rapida di tecnologie come l’NVMe over Fabrics (NVMe-oF) in ambiente server, oltre alla necessità di una manutenzione più semplice, hanno spinto gli sviluppatori a un ammodernamento anche su questo fronte.
Per chi non lo sapesse, una volta iniziato il boot di Ubuntu, il kernel Linux deve inizialmente comunicare con l’hardware del sistema prima di avviare il desktop vero e proprio. Per questo motivo, viene caricato un sistema temporaneo minimalista chiamato initial RAM filesystem (initramfs), una sorta di ponte che include driver essenziali per rilevare l’archiviazione, decrittare partizioni se necessario, e montare il filesystem principale.
Con Dracut, l’approccio cambia a un sistema di avvio modulare, facendo uso di un componente chiamato “udev“, che si occupa di gestire l’hardware su Ubuntu, per rilevare dinamicamente i dispositivi durante l’avvio, riducendo errori e ottimizzando il processo. Permette anche di supportare nativamente le tecnologie avanzate come NVMe-oF, nonché rendere la manutenzione notevolmente più semplice.
Questo cambiamento anticipa anche i piani per Ubuntu 26.04 LTS, affinandone l’implementazione già nella versione 25.10. Gli utenti comuni non noteranno alcun cambiamento, nemmeno nei tempi di avvio, mentre i manutentori di sistemi professionali potranno beneficiare di operazioni più semplificate negli interventi manuali sulla procedura di boot. Dracut garantisce inoltre che le prossime tecnologie hardware possano da subito essere sfruttate nel prossimo futuro.