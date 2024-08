Ubuntu mette in pausa le release del kernel SRU per settembre

Canonical non rilascerà gli aggiornamenti stabili per il kernel Linux in Ubuntu fino all’inizio di ottobre, ad eccezione di problemi/bug critici di sicurezza. Tale novità è stata annunciata in un’e-mail indirizzata alla mailing list del team del kernel di Ubuntu. Secondo Roxana Nicolescu di Canonical, la pausa temporanea è dovuta a un “cambiamento critico dell’infrastruttura“. Nicolescu ha poi affermato: “Si prega di notare che salteremo il ciclo SRU 2024.09.02 a causa di una modifica critica dell’infrastruttura. Questa modifica ci consentirà di concentrarci sulla garanzia di una transizione fluida e stabile. Il nostro prossimo ciclo SRU inizierà quando l’infrastruttura tornerà online. La stima attuale è all’inizio di ottobre. Quando avremo maggiori dettagli vi faremo sapere la data esatta”.

Ubuntu: a settembre garantiti aggiornamenti per errori critici

Non è la prima volta che Ubuntu si trova a saltare un ciclo nella sua cadenza SRU del kernel in continuo aggiornamento per le release supportate di Ubuntu. Secondo quanto ricordato ancora da Nicolescu l’interruzione degli aggiornamenti è previsto dal 2 settembre fino all’inizio del mese di ottobre. Tale decisione sembra essere piuttosto sorprendente, dato l’uso di Ubuntu Linux nelle aziende e ampiamente utilizzato su server e nel cloud. Tale pausa dovrebbe essere causata da un breve ritardo nell’ottenere pacchetti di correzioni (soprattutto minori), aggiustamenti e modifiche di sicurezza secondo la solita pianificazione.

Fortunatamente, Canonical ha rivelato che le patch di sicurezza di importanza critica, correzioni di bug e altri problemi necessari saranno rilasciati su Ubuntu. Ciò significa che, nel caso dovessero presentarsi degli errori critici, gli utenti potranno installare gli aggiornamenti senza problemi. Non è ancora chiaro se l’azienda cambierà le cose in corso d’opera e rilascerà nuovi update non relativi a bug nelle prossime settimane. In ogni caso, gli utenti possono controllare la pianificazione attuale e futura del kernel sul sito web di Ubuntu.